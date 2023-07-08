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Вайцеховская об Азиатских играх: рекомендую цепляться за любую возможность поддерживать форму

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о возможном участии российских спортсменов в Азиатских играх.
Вайцеховская об Азиатских играх: рекомендую цепляться за любую возможность поддерживать форму
  • AFP
  • © GREG BAKER

«В связи с внезапно открывшейся перспективой допуска российских и белорусских атлетов на Азиатские игры — 2023 у меня начинает развиваться когнитивный диссонанс. Ожидается, что официальное решение на этот счёт ОКР примет на Исполкоме в среду и что оно, скорее всего, будет носить нерекомендательный характер, поскольку действующие рекомендации МОК (которых также придерживается Олимпийская ассоциации Азии), не дают возможности россиянам выступать на равных, недискриминационных условиях в их мероприятиях.

Но давайте посмотрим на ситуацию с несколько иного ракурса. Есть группа топ-атлетов, которые больше года тренируются, не имея никакой перспективы серьёзных выступлений. Ни с флагом, ни без. Им внезапно открывается возможность поехать на очень крупный турнир вне конкурса: без медального зачёта, без возможности подняться на пьедестал, но с перспективой квалифицироваться на ОИ (я пока не очень понимаю, как это возможно, но почему нет).

Вне конкурса — это значит, что твой флаг и гимн вообще никого на этом турнире не волнуют. Где, как и кому ты его можешь там демонстрировать?

Олимпиада — да, там всё совсем иначе и принципиальнее. Но что и как там ближе к ОИ будет происходить, никому сейчас вообще неизвестно. Поэтому я вообще не валила бы в одну кучу ОИ и Азиаду, на которой, к слову, российские спортсмены никогда раньше не выступали. А рекомендовала бы цепляться за любую возможность поддерживать соревновательную форму.

Но сразу встаёт вопрос: за чей счёт может быть организован весь этот «банкет»?

Очевидно, что не за государственный. Если речь идёт о выступлении вне конкурса, тут каждый должен быть сам за себя: бронировать билеты, жильё, обеспечивать группу сопровождения, питание. Призовых, понятное дело, тоже не будет. Платить их людям, не представляющим страну, в текущей ситуации было бы просто безнравственным. Сумеют люди самостоятельно найти спонсоров — прекрасно. Захочет им в этом поиске в частном порядке помочь кто-то ещё — вообще замечательно. В конце концов, можно и за свои поехать.

Самая большая проблема на самом деле не в этом. А в том, что ОКР и Минспорт до сих пор не выработали по этому вопросу позицию, которую поддерживали бы (или хотя бы не принимали в штыки) как спортивные федерации, так и отдельные топ-атлеты», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов допустят к Азиатским играм, если Международный олимпийский комитет (МОК) разрешит им участвовать в ОИ-2024.

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