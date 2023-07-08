Тищенко — об Азиатских играх: это компромисс, на который стоит пойти ради поездки на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко высказался о возможном допуске российских спортсменов на Азиатские игры.

«В данной ситуации это хорошо для спортсменов, поскольку все хотят выступить на Олимпиаде. Ради этого приходится чем-то жертвовать. Вероятно, это компромисс, на который стоит пойти ради поездки на Олимпиаду», — цитирует Тищенко «РБ Спорт».

Как сообщает Inside the Games, российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе. Отмечается, что участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Азиатские игры 2023 года состоятся в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

30 марта в ОСА вслед за Международным олимпийским комитетом (МОК) вновь предложили вернуть россиян на международные турниры в нейтральном статусе.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал допуск российских спортсменов к Азиатским играм.