Несмотря на допуск ICF: Германия не пригласила россиян на ЧМ по гребле из-за невозможности обеспечить их безопасность

Организаторы чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в немецком Дуйсбурге отказали российским спортсменам в участии, несмотря на то, что Международная федерация (ICF) допустила их до соревнований. Решение объяснили тем, что не могут гарантировать безопасность атлетов. Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв в ответ на это призвал Германию отказаться от проведения соревнований.

Российские каноисты и байдарочники не смогут принять участие в августовском чемпионате мира несмотря на допуск со стороны ICF. Как сообщил главный тренер сборной России Александр Костоглод, организаторы турнира, который пройдёт в Германии, не стали приглашать спортсменов из России и Белоруссии, сославшись на невозможность гарантировать их безопасность.

«Мы в июне получили письма от итальянской стороны, где проводилось первенство мира до 19 и 23 лет, и от немецкой, где будет проходить взрослый чемпионат мира. В них сообщается, что российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в этих турнирах по причине того, что итальянцы и немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения на эти соревнования», — цитирует специалиста ТАСС.

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В Международной федерации гребли на байдарках и каноэ объявили о допуске российских и белорусских атлетов на международные соревнования ещё в апреле, однако критерии присвоения нейтрального статуса ещё не выработаны.

Между тем, чемпионат мира в Дуйсбурге будет одним из квалификационных турниров, на которых гребцы смогут заработать лицензии на Олимпиаду 2024 года. По словам Костоглода, после вынужденного пропуска этих соревнований у отечественных спортсменов останется только одна возможность добыть путёвку в Париж — на европейском отборе, который пройдёт с 8 по 9 мая в Венгрии.

«Я надеюсь, что организаторы тех соревнований смогут нас принять. Что касается допуска на предолимпийский квалификационный турнир, то в нём должны участвовать спортсмены только тех стран, чьи сборные выступали на последнем чемпионате мира. Мы уже консультировались с руководством международной федерации, и для россиян с белорусами будет сделано исключение», — подчеркнул специалист.

По мнению председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрия Свищёва, поведение немецких организаторов чемпионата мира недопустимо: принимая на себя обязательство провести крупнейшее международное соревнование, государство не может реализовывать его лишь частично.

«Германия не может обеспечить безопасность спортсменов? Тогда она должна отказаться от проведения соревнований. Это предлог. Германия — государство, которое при желании может обеспечить не только свою безопасность, но и соседних стран. МОК и Международной федерации гребли стоит внимательно отнестись к этому поступку и лишить немецкую сторону права проведения соревнований. Других вариантов нет. Если страна соглашается со своей беспомощностью и несостоятельностью, значит не стоит брать на себя проведение таких турниров. В России гарантируют безопасность абсолютно любой страны во время мероприятий. Пусть учатся у России!» — цитирует Свищева «Спорт-Экспресс».

Телекомментатор Дмитрий Губерниев, в своё время занимавшийся академической греблей, оказался не удивлён подобным развитием событий.

«А в чём новость? В том, что Германия отказала? А она что, должна была нас принимать? Когда последние полтора года Германия нас принимала? Они могут что угодно говорить. Все допуски, которые есть со стороны международных федераций, — это абсолютная фикция. Потому что дальше будут ставиться препоны, заграждения, невыдача виз и всё такое. Насчет безопасности тоже вопрос не праздный. Я не думаю, что они лукавят. Мы нигде выступать не будем. Надо просто каждый раз к этим новостям относиться спокойно и буднично», — отметил журналист.

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Существует вероятность, что российские слаломисты также окажутся за бортом своего чемпионата мира, который состоится 19-24 сентября в Лондоне. По словам главного тренера сборной Максима Образцова, его команда также пока не получила приглашений от организаторов на турнир. Впрочем, официального отказа пока также не было, поэтому надежда на выступление сохраняется. Для них этот турнир также будет отборочным на Игры.

«По-прежнему ждём ответа от ICF, он должен был прийти в конце июня, но до сих пор никакой информации мы не получили. Англичане нам не говорили ни да, ни нет. Российские спортсмены сейчас тренируются, чтобы потом успешно побороться за право выступить на Олимпиаде в Париже», — заявил Образцов ТАСС.

А пока доступ к международным стартам закрыт, российские гребцы пытаются находить для себя новую мотивацию и бросают сами себе оригинальные вызовы. Так, олимпийский чемпион Лондона Юрий Постригай решил провести гребную многодневку. Он планирует за две недели преодолеть 1300 км на байдарке от Санкт-Петербурга до Москвы.

«Мне необходимо грести от 80 до 100 км ежедневно, пройти 13 шлюзов на реках, каналах и водохранилищах, преодолеть встречное течение. Я верю в свои силы! Уверен, что это реально сделать заряженному и вдохновлённому человеку, такому как я!» — написал двукратный чемпион мира во ВКонтакте.

Постригай стартовал 2 июля из Парка 300-летия Санкт-Петербурга и планирует финишировать 16 июля в столичном Парке Горького.