В Госдуме призвали Германию не проводить ЧМ по гребле после отказа в участии россиянам

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв отреагировал на отказ Германии в участии россиянам на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбурге.

«Германия не может обеспечить безопасность? Тогда они должны отказаться от проведения соревнований. Это предлог. Германия — государство, которое при желании может обеспечить не только свою безопасность, но и соседних стран», — цитирует Свищёва «СЭ».

Сообщается, что российские и белорусские спортсмены не примут участие в турнире по причине того, что Германия не сможет обеспечить безопасность. Соревнование будет отбором на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее в МОК отметили недопустимость политизации спорта на фоне решения чешского правительства.