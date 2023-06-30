В МОК отметили недопустимость политизации спорта на фоне решения чешского правительства

Международный олимпийский комитет (МОК) считает неприемлемым запрет для спортсменов и тренеров из Чехии работать в России.

«МОК всегда придерживался позиции, что не правительства должны решать, какие спортсмены могут участвовать в тех или иных международных соревнованиях», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Правительство Чехии 29 июня запретило участвовать в соревнованиях на территории страны российским спортсменам. Представители чешского спорта не могут работать и выступать на территории России.

Российский полузащитник Владислав Левин играет за чешский футбольный клуб «Словацко». В чемпионате России по футболу работают два чешских тренера: Марцел Личка в московском «Динамо» и Иржи Ярошик в «Оренбурге». Недавно футбольный клуб «Сочи» приобрёл защитника Юрия Медведева, у которого чешское гражданство. В клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в омском «Авангарде» и казанском «Ак Барсе», выступают чехи Либор Шулак и Дмитрий Яшкин.

Ранее в МОК заявили, что их позиция не изменилась после недопуска российских фигуристов.