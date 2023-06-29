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В МОК заявили, что их позиция не изменилась после недопуска российских фигуристов

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В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили, почему санкции в отношении российского спорта продолжат действовать.
В МОК заявили, что их позиция не изменилась после недопуска российских фигуристов
  • AFP
  • © FABRICE COFFRINI

«Позиция МОК остаётся абсолютно неизменной. Президент МОК Томас Бах также говорил на эту тему в своем выступлении на 140-й сессии МОК 22 июня 2023 года», — цитирует представителя пресс-службы комитета РИА Новости.

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24. 

Напомним, что ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил несогласие со словами Баха о политизированности Игр дружбы.

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