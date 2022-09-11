Загитова сообщила о желании попробовать себя в гребле

Российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что хочет попробовать себя в гребном спорте.

«Я люблю играть в футбол, даже в детстве, когда не было тренера, мы разминались тем, что пинали теннисный мяч. Хотела бы ещё попробовать себя в гребле, но у меня руки слабые, сразу говорю», — цитирует Загитову ТАСС.

Она также отметила, что не хочет играть за медийную футбольную команду, потому что больше предпочитает хоккей.

20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. Фигуристка является победительницей Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Камила Валиева рассказала об отношениях с Загитовой.