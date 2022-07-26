Российских гребцов пригласили выступить на турнире в Китае

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что российские спортсмены получили приглашение выступить на соревнованиях в Китае.

«Китай пригласил российских гребцов принять участие в одном из своих турниров в октябре. Место проведения соревнований пока уточняется. Посмотрим, какой командой и составом мы туда отправимся», — цитирует ТАСС Свирина.

Глава ФГСР уточнил, что во многом поездка будет зависеть от эпидемиологической ситуации. По его словам, чтобы посетить Китай, необходимо пройти карантин сроком семь дней.

Международная федерация гребли (World Rowing) запретила российским спортсменам выступать на соревнованиях под её эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Максим Спесивцев завоевал золотую медаль на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ в Москве.