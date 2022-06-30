Спесивцев завоевал золото на ЧР по гребле на байдарках и каноэ в Москве
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
28-летний байдарочник на дистанции 1000 метров показал лучший результат дня — 3 минуты 28,884 секунды.
Серебряную медаль выиграл Кирилл Ляпунов (+0,914). Бронзовая награда досталась Олегу Синявину (+1,117).
У женщин на дистанции 200 метров на каноэ первое место заняла Олеся Ромасенко с результатом 46,572 секунды. Второе место — Ирина Андреева (+0,281), третье — Алина Ковалёва (+0,694).
Ранее сообщалось, что российский каноист Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую медаль чемпионата мира на дистанции 5000 м.