Германия отказала россиянам в участии в ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбурге (Германия).

«Сообщается, что российские и белорусские спортсмены не примут участие в турнирах по причине того, что немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения», — сообщил ТАСС главный тренер сборной России Александр Костоглод.

Напомним, что турнир будет отбором на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее в МОК отметили недопустимость политизации спорта на фоне решения чешского правительства.