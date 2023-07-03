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Германия отказала россиянам в участии в ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

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Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбурге (Германия).
Германия отказала россиянам в участии в ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
  • Gettyimages.ru

«Сообщается, что российские и белорусские спортсмены не примут участие в турнирах по причине того, что немцы не могут обеспечить безопасность. Поэтому мы не получим приглашения», — сообщил ТАСС главный тренер сборной России Александр Костоглод.

Напомним, что турнир будет отбором на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее в МОК отметили недопустимость политизации спорта на фоне решения чешского правительства.

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