Постригай назвал абсурдными рекомендации МОК по допуску российских спортсменов

Олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России на зарубежные турниры.

«То, что я увидел в новостях, кажется каким-то абсурдом. Там столько определенных тезисов, чего нельзя, и так мало — чего можно», — цитирует двукратного чемпиона мира «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее сообщалось, что World Athletics после рекомендаций МОК сохранит отстранение россиян от соревнований.