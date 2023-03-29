Постригай назвал абсурдными рекомендации МОК по допуску российских спортсменов

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России на зарубежные турниры.
Постригай назвал абсурдными рекомендации МОК по допуску российских спортсменов
  • РИА Новости

«То, что я увидел в новостях, кажется каким-то абсурдом. Там столько определенных тезисов, чего нельзя, и так мало — чего можно», — цитирует двукратного чемпиона мира «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее сообщалось, что World Athletics после рекомендаций МОК сохранит отстранение россиян от соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить