Постригай назвал абсурдными рекомендации МОК по допуску российских спортсменов
- РИА Новости
«То, что я увидел в новостях, кажется каким-то абсурдом. Там столько определенных тезисов, чего нельзя, и так мало — чего можно», — цитирует двукратного чемпиона мира «Матч ТВ».
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее сообщалось, что World Athletics после рекомендаций МОК сохранит отстранение россиян от соревнований.