Inside the Games: российские спортсмены выступят на Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе

Российские спортсмены смогут принять участие в Азиатских играх 2023 года в нейтральном статусе.

Как сообщает Inside the Games, участие в данном турнире поможет россиянам и белорусам в перспективе пройти квалификацию на Олимпийские игры — 2024 в Париже.

Азиатские игры 2023 года состоятся в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее глава ASOIF призвал международные федерации помочь МОК в вопросе допуска россиян к Играм.