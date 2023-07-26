Чернышенко заявил, что МОК превратился в структуру с монополией избранных наций

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высказался о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

«Заявление главы МОК не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций. У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Россия не будет изолирована от международного спорта», — приводит слова пресс-службы Чернышенко «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что в России скоро состоятся Игры Будущего, Дружбы и БРИКС.

«Мы уверены, что сможем подготовить достойный ответ на действия мирового спортивного лобби», — добавил Чернышенко.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Олимпиада 2024 года пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду 2024 года не будет принято в октябре.