Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, когда будет принято решение по допуску российских и белорусских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Решение об участии российских и белорусских спортсменов будет зависеть от развития ситуации. Мы видим, как спортивные федерации выполняют условия МОК для обеспечения участия нейтральных и индивидуальных спортсменов. Мы продолжим следить за этим, после чего посмотрим, как все причастные лица соблюдают эти условия», — приводит слова Баха «Чемпионат».

По его словам, решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду 2024 года не будет принято в октябре.

«Мы не будем устанавливать дедлайн для проверки соблюдения условий, чтобы не получилось так, что до определённой даты все ведут себя хорошо, а после принятия решения меняют своё поведение», — заявил он.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее МОК сообщил, что Россия и Белоруссия не получат приглашений на Игры в Париже в ранее установленную дату, 26 июля.