МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату

Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) приняло решение не направлять официальное приглашение на летние Игры 2024 года сборным России и Белоруссии.

26 июля МОК разошлёт приглашения на Олимпиаду. Олимпийский комитет России (ОКР) и НОК Белоруссии не вошли в это число, сообщает пресс-служба международной организации.

Уточнятся, что соответствующее решение было принято из-за ситуации на Украине.

При этом в марте МОК огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что российских спортсменов допустят к Азиатским играм, если МОК разрешит им участвовать в Олимпиаде 2024 года.