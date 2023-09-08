Литвинов признался, что следит за игрой Головина в «Монако»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов сообщил, что смотрит матчи чемпионата Франции по футболу с участием полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Мало дней прошло, но я слежу за ним, играет там в Европе, это самый главный показатель, на которым надо следить и учиться чему-то. Пообщались уже, не спрашивал никаких советов», — цитирует Литвинова ТАСС.

Россия 7 августа сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Степан Оганесян (46-я).

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Литвинов и Головин впервые вызваны в сборную одновременно и ранее не играли друг против друга.

Ранее Оганесян заявил, что рад забить за сборную России по футболу в дебютном матче.