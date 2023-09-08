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В РФС надеются, что сборная России проведёт товарищеские матчи в октябре

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил надежду на то, что национальная команда сможет найти соперников на контрольные матчи в октябре.
В РФС надеются, что сборная России проведёт товарищеские матчи в октябре
  • РИА Новости

«Наметки есть. Будут ли игры? Мы на это надеемся. В России или за рубежом? Давайте дождемся развития событий, РФС хотел бы и там, и там», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

30 августа Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Всего в список попали 49 футболистов. 

Сбор проходит с 4 по 12 сентября. 

7 сентября Россия сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Степан Оганесян (46-я).

Второй матч с командой Египта состоится 11 сентября. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что товарищеский матч с командой Египта прошёл в непростых погодных условиях.

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