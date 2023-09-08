Оганесян пока не определился, за какую сборную хочет выступать

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян сказал, что пока не определился, за какую национальную команду планирует выступать.

«Сложно ответить, какие планы. Не загадываю. Сейчас я здесь в сборной России и выкладываюсь на максимум. Чёткого решения нет? Никто не знает, что будет в будущем. Из-за этого сложно сказать», — цитирует Оганесяна Sport24.

Напомним, что Федерация футбола Армении в начале мая подтвердила, что выходила на Оганесяна по вопросу смены спортивного гражданства.

7 сентября сборная России сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Оганесян (46-я).

Ранее Оганесян поделился эмоциями от дебютного матча за национальную команду.