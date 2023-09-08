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Оганесян пока не определился, за какую сборную хочет выступать

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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян сказал, что пока не определился, за какую национальную команду планирует выступать.
Оганесян пока не определился, за какую сборную хочет выступать
  • Gettyimages.ru

«Сложно ответить, какие планы. Не загадываю. Сейчас я здесь в сборной России и выкладываюсь на максимум. Чёткого решения нет? Никто не знает, что будет в будущем. Из-за этого сложно сказать», — цитирует Оганесяна Sport24.

Напомним, что Федерация футбола Армении в начале мая подтвердила, что выходила на Оганесяна по вопросу смены спортивного гражданства.

7 сентября сборная России сыграла вничью с Египтом (1:1) в товарищеском матче в городе Суэц. Отличились Нассер Махер (7-я минута), Оганесян (46-я).

Ранее Оганесян поделился эмоциями от дебютного матча за национальную команду.

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