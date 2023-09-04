Матч на краю земли: 2DROTS в плавучем доке обыграл кировское «Динамо» в Кубке России по футболу

2DROTS взял верх над кировским «Динамо» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России. Встреча состоялась в огромном плавучем доке ЦСКМС в посёлке Белокаменка Мурманской области. Для её проведения на объекте площадью в шесть футбольных полей постелили газон и возвели небольшие трибуны. При этом на место проведения матча доставили небольшие группы болельщиков обеих команд. Победу москвичам принесли голы Станислава Манаева и Годфреда Клуцея, а в концовке Дмитрий Сычёв ещё и отразил пенальти.

Почему матч между 2DROTS и «Динамо» вызвал резонанс?

Встреча между кировским «Динамо» и 2DROTS, без сомнения, привлекла огромный интерес. И дело вовсе не в спортивной составляющей, ведь речь идёт о ранней стадии Кубка страны. Причина — в месте её проведения. РФС решил организовать противостояние не в Кирове, а в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области.

Специально для этого на объекте уложили футбольный газон, поставили мачты освещения и возвели трибуны на 750 зрителей, чтобы временная арена отвечала всем требованиям регламента. Болельщиков же привезли сюда в том числе из Кирова. Также организовали специальный трансфер из Мурманска. Ажиотаж вокруг матча был огромным. По данным Kassir.ru, первую партию билетов раскупили за несколько минут при их стоимости 300 рублей.

Как возникла эта идея?

По словам вице-президента РФС Дениса Соловьёва, идея пришла в голову неожиданно, когда стало понятно, что есть ровно месяц, когда док будет стоять пустым после окончания строительства очередного завода и до начала выполнения нового заказа. Далее события развивались стремительно, но главное — присутствовало огромное желание реализовать идею.

«Моей головной болью было подготовить поле так, чтобы оно соответствовало всем критериям проведения официального матча. Также мы хотели, чтобы обязательно были допущены болельщики, ведь объект закрытый. Мы не хотели, чтобы пострадали интересы «Динамо», ведь для них этот матч был домашним», — заявил функционер.

Руководитель одного из самых известных медийных коллективов страны Broke Boys Дмитрий Егоров рассказал, что изначально в Белокаменке планировалось противостояние звёзд Медиалиги и Кубка России, однако после прохода 2DROTS в третий раунд Пути регионов было решено организовать в доке именно встречу этой команды с «Динамо».

Чем примечателен ЦСКМС в Белокаменке?

Здесь располагается первый в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа (ОГТ). На протяжении последних двух лет в доке строили очередной огромный завод, который лишь недавно покинул центр. По этому случаю его посетил Владимир Путин.

Глубина объекта составляет 30 м, а площадь — шесть футбольных полей. Неудивительно, что здесь спокойно соорудили временную арену.

«ЦСКМС — грандиозный проект в Заполярье, который недавно открывал президент нашей страны. Он по масштабу не имеет аналогов в мире, и проведение там футбольного матча — вызов, достойный истории рекорда Книги Гиннесса», — подчеркнул генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

При этом строительство стадиона — лишь одна из задач, которые стояли перед организаторами. Фактически им требовалось с нуля в месте, не предназначенном для подобных целей, создать всю необходимую инфраструктуру: трибуны, раздевалки, комментаторские кабины, зоны для работы представителей СМИ, которых в Белокаменку приехало большое количество. Любопытный факт: нужно было не только помыть док, но и срезать более 20 см илистого грунта с водорослями.

Чем были недовольны болельщики «Динамо»?

Несмотря на всю грандиозность затеи, остались люди, недовольные ею. Некоторые поклонники бело-голубых высказали негодование по поводу тогом, что встречу перенесли из их родного города. Понять эти эмоции можно, ведь Киров давно не принимал матчей высокого уровня, а приезд одного из самых известных медийных коллективов страны вызвал бы колоссальный ажиотаж.

В РФС сделали всё, чтобы компенсировать местным любителям футбола неудобства. Во-первых, им организовали специальный трансфер непосредственно в Белокаменку. Для тех же, кто по тем или иным причинам не мог совершить подобный выезд, открыли фан-зону в центре города с телемостом Белокаменка — Киров.

А президент Медиалиги Николай Осипов уже заявил о проведении 17 сентября в Кирове совместно с РФС встречи 2DROTS — «Деньги» в рамках турнира. «Динамо» в этот же день сыграет с «Енисеем-2». Таким образом, болельщики смогут поддержать как любимый коллектив, так и звёзд москвичей.

Что происходило перед матчем?

Если сам поединок состоялся в Белокаменке, то кубок накануне игры отправился ещё севернее — в легендарную Териберку. Трофей засняли как у главных достопримечательностей, так и на фоне северного сияния.

К слову, сыграть в Териберке изъявляли желание футболисты обеих команд, но поездка туда заняла бы семь часов в обе стороны. «Динамо» и без того добиралось до Белокаменки с пересадкой. Неудивительно, что кировчане позже предпочли тренировке на газоне в доке занятие на городском стадионе, чтобы не тратить время и посвятить его восстановлению.

В аэропорту соперников встречали местные поклонники. А в городе многие жалели, что не смогут выбраться на арену, и тем самым дыхание большого футбола ощущается не так явно. То есть вроде бы здесь играют, но большинству придётся смотреть встречу по телевизору. При этом генеральный директор компании «НОВАТЭК-Мурманск» Пётр Оборин сказал, что рабочие, которые трудятся на предприятии и не будут заняты на смене, смогут следить за игрой со стен дока, а места на трибунах предоставлены гостям, журналистам и болельщикам.

РИА Новости

Чем запомнилась игра?

Перед матчем казалось, 2DROTS ждёт непростое испытание. «Динамо» явно было сильнее «Сахалина» и «Мурома», которых москвичи прошли на предыдущих стадиях. Например, в новом сезоне Второй лиги оно имело победную серию из пяти встреч. К тому же возглавляет коллектив Виктор Булатов. Будучи футболистом, он трижды стал чемпионом России со «Спартаком», а в роли тренера успел поработать с «Химками», «Арсеналом» и «Торпедо».

Однако, к сожалению, борьбы не получилось. Номинальные гости с первых минут завладели инициативой и повели осаду чужих ворот. В их составе выделялся Годфред Клуцей, регулярно цеплявшийся за мяч впереди. А Александр Степанов по прозвищу Стиль раздавал хитрые передачи с правого края.

До поры кировчан выручал Григорий Кеваев. Молодой вратарь спас сразу в нескольких эпизодах. Самый яркий сейв он записал себе в актив, когда Владислав Ослоновский вышел с ним один на один. Позже он справился с мощным выстрелом в ближний всё того же Ослоновского. Но на 39-й минуте, когда сложилось впечатление, оппоненты отправятся в раздевалки без голов, Станислав Манаев открыл счёт. Он подключился к атаке, получил отличную передачу в штрафной и спокойно пробил мимо голкипера.

Во второй половине у подопечных Булатова не было другого выхода, кроме как идти в атаку. Однако они действовали крайне бесхитростно и никак не могли взломать чужую оборону. Всё ограничивалось комбинациями вдали от штрафной. Дмитрий Сычёв откровенно скучал на последнем рубеже и практически не вступал в игру. Окончательно же всё стало понятно, когда один из лучших футболистов встречи Клуцей или Гаучо, воспользовавшись классной подачей Ослоновского с левого края, аккуратно скинул снаряд в сетку.

Удивительно, но даже, почти не имея моментов, кировчане едва не вернулись в игру. В концовке москвичи решили пощекотать нервы своим поклонникам. Защитник зачем-то схватил в собственной штрафной Александра Шмарова, и судья без раздумий указал на «точку». Но номинальные хозяева не воспользовались даже таким шансом. Сычёв правой рукой парировал выстрел Егора Позднякова в штангу.

РИА Новости

Что происходило на трибунах?

После матча было особенно жалко поклонников кировчан, которые преодолели немалое расстояние, чтобы поддержать своих любимцев, и остались ни с чем. Группа фанатов бело-голубых вплоть до самого конца активно била в барабаны и скандировала кричалки во славу любимого клуба. Некоторые даже осмелились снять футболки, несмотря на прохладную погоду.

Не уступали им в активности и болельщики 2DROTS. Среди них было много детей, которые особенно любят медиафутбол. По окончании противостояния они вместе с футболистами устроили фирменную перекличку прямо на поле. Особенно усердствовал Валтер Скляр Эдамс, устроивший возле трибун зажигательные танцы. А потом игроки до последнего раздавали автографы.

Но самыми внимательными зрителями стали работники предприятия. Многие из них, как и обещал Оборин, расположились прямо на крыше дока, откуда открывался самый хороший вид на поле. При этом их не пугал даже сильный ветер.

Зато спортсменам он порой мешал. Зачастую мяч сдувало потоками воздуха. А ближе к финальному свистку ещё и пошёл прохладный дождь. Возможно, начнись он раньше, организаторам не потребовалось бы применять довольно необычный способ полива газона. Местные пожарные увлажнили траву прямо из шлангов. Других способов сделать это не было, так как о системе орошения в доке речи, конечно, не шло.

Зачем сюда прилетит сборная России?

На матче Кубка России футбольный праздник для местных жителей не закончится. Спустя несколько дней, 7 сентября, сюда прилетит группа игроков сборной страны во главе с тренерами Виктором Онопко и Юрием Никифоровым. Здесь они проведут открытое занятие и мастер-класс для детей из областных школ. Тренировки также состоятся на специальной арене, возведённой в плавучем доке. Затем она будет разобрана. А поле, по словам Соловьёва, передадут Мурманской области.