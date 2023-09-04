Кузнецов — о победе 2DROTS над «Динамо» Киров: ребята творят историю
- РИА Новости
«Спасибо за победу. Не знаю, что попросят ребята, то и сделаю. Они сейчас виновники торжества, могут заказывать музыку. Они историю творят. Это феномен какой‑то. Подобралась очень игровая команда. Как можно оценивать организацию, если выиграл. Поле фартовое для нас оказалось, — цитирует Кузнецова «Матч ТВ».
Встреча завершилась со счётом 2:0.
В составе медиакоманды мячи забили Станислав Манаев (40-я минута) и Годфред Клуцей (64-я).
Игра прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области.
Таким образом, 2DROTS вышел в 1/32 финала Пути регионов Кубка России.
Ранее сотрудники пожарной бригады поливали поле перед матчем Кубка России «Динамо» Киров — 2DROTS.