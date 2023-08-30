День сюрпризов: «Ростов» остановил «Локомотив» в Кубке России, «Зенит» сенсационно уступил «Балтике»

Гол и передача Егора Голенкова помогли «Ростову» дома сломить сопротивление «Локомотива» в третьем туре группового этапа Кубка России по футболу, а два спасения Игоря Акинфеева в серии пенальти позволили ЦСКА в гостях взять верх над «Сочи». «Зенит» в Калининграде нанёс лишь три удара в створ и впервые с 1998 года уступил «Балтике», а шикарный удар со штрафного Гленна Бейла не спас «Крылья Советов» от поражения в Грозном.

Триумф Акинфеева в серии пенальти

За последний год «Сочи» и ЦСКА играли друг с другом несколько раз. За исключением традиционных встреч в рамках Премьер-лиги, пути команд пересекались на групповой стадии Кубка России — 2022, и в этом году жребий вновь свёл их на этом этапе турнира. Коллективы подходили к отчётному матчу на фоне победы армейцев двухнедельной давности в РПЛ. Тогда москвичи уверенно взяли верх дома со счётом 3:1 и продлили безвыигрышную серию соперника до трёх матчей, а также поставили под угрозу карьеру Дмитрия Хохлова в клубе.

Однако с тех пор «Сочи» успел разгромить «Ростов» и навязать борьбу «Локомотиву», вследствие чего подходил к очередному противостоянию с ЦСКА в неплохой форме. И лишний раз продемонстрировал, что ставить крест на проекте нынешнего наставника «барсов» не стоит.

Хозяева не только не уступали серебряным призёрам РПЛ, но и временами доминировали на поле. А опасных моментов и вовсе создали больше. Чего стоит попадание Мигела Силвейры в штангу и выстрел в упор Юрия Медведева, который не привёл к голу лишь благодаря великолепной реакции и спокойствию Игоря Акинфеева. А ещё в одном эпизоде своего вратаря подстраховал юный Матвей Кисляк, вынесший мяч с ленточки.

Выступление ЦСКА же оставило двойственное впечатление. С одной стороны, москвичи превзошли соперников как по общему числу ударов (8:6), так и по попаданиям в створ (5:3), но серьёзных проблем Никите Гойло не создали. Не впечатлили и новобранцы красно-синих. К середине второго тайма Аббосбек Файзуллаев и Виктор Давила уже покинули газон, не отметившись результативными действиями. А головной боли Федотову добавила очередная кадровая потеря. На этот раз повреждение получил молодой Матвей Лукин, неудачно бросившийся в подкат.

В итоге в основное время команды не отметились забитыми мячами, а судьба двух очков решалась в серии пенальти, которая получилась затяжной и напряжённой. В общей сложности оппоненты 14 раз подходили к точке, а не забивали даже такие проверенные исполнители 11-метровых, как Фёдор Чалов. И хотя Никита Гойло совершил два сейва и смотрелся очень здорово, Игорь Акинфеев вновь вышел триумфатором. Один из лучших голкиперов в истории страны парировал выстрелы Ивана Игнатьева и Юрия Медведева, а Игорь Юрганов, хоть и перехитрил вратаря, зарядил в перекладину. Правда, выйти на первую строчку в группе A ЦСКА не сумел. В его активе пять очков — у «Оренбурга» на одно больше. «Сочи» же с четырьмя баллами обошёл замыкающий квартет «Факел».

Четыре гола и яркая концовка в Грозном

Куда более результативным получился матч в столице Чечни. Хозяева с ходу завладели инициативой и более чем в три раза превзошли гостей по числу попаданий в створ (7:2). Уже в первом тайме они сумели застать врасплох Богдана Овсянникова. Если с дальним выстрелом Владислава Камилова тот справился, то помешать забить Мохамеду Конате не сумел. Форвард ворвался в штрафную и элегантно перекинул молодого вратаря.

Однако «Крылья Советов» не сдались и уже в начале второй половины восстановили паритет. Гленн Бейл в стиле Дэвида Бекхэма исполнил штрафной и вернул интригу в противостоянии. Но уже две минуты спустя самарцы вновь оказались в роли догоняющих. Ясмин Челикович великолепно выпрыгнул и замкнул навес Светослава Ковачева с фланга.

Концовка встречи получилась огненной, а шанс взять верх имели обе команды. Причём одним из её главных действующих лиц стал Овсянников. Забей он после розыгрыша углового на 91-й минуте, «Ахмат» вряд ли сумел бы отыграться, но его удар головой пришёлся выше перекладины. А уже спустя три минуты Богдан был вынужден вынимать мяч из сетки. Очередную быструю атаку грозненцев завершил Иван Олейников. Он помог клубу вернуться в борьбу за путёвку в плей-офф Пути РПЛ. Подопечные Мирослава Ромащенко набрали свои первые очки на групповой стадии и оставили «Крылья» на последнем месте.

Исторический успех «Балтики»

В прошлом году «Зенит» чётко дал понять, что удачное выступление в Кубке России у него явно не в приоритете. Тогда Сергей Семак регулярно выставлял на поле второй состав, и в итоге клуб даже не сумел занять одно из двух первых мест в группе. В этот раз тренер решил не отступать от плана. На матч с «Балтикой» вышли преимущественно дублёры, а роль своеобразных «дядек» исполняли Марио Фернандес и Иван Сергеев.

Однако их присутствие на поле стадиона в Калининграде не сильно помогало. «Балтика» не просто на равных сражалась с гегемоном отечественного футбола, а доминировала. Только в первом тайме они в три раза чаще били по воротам (9:3) и в четыре раза — в створ (4:1), заставляя нервничать Александра Васютина. А в концовке игрового отрезка привели в экстаз местную публику. Голкипер парировал удар Ивана Остойича после розыгрыша углового, да и на добивание Анхело Энрикеса среагировал. Вот только коснулся мяча уже за линией. И после просмотра видеоповтора это было подтверждено.

В этот момент у действующих чемпионов России взыграла гордость. В перерыве Семак бросил в бой Вячеслава Караваева, Вендела и Дугласа Сантоса. И именно защитник чуть было не сравнял счёт. Его дальний выстрел с трудом парировал Евгений Латышонок, а подоспевший на добивание Алексей Сутормин угодил в штангу. Но после этого давление «Зенита» ослабло. Тогда стало ясно, что без Клаудиньо и Матео Кассьерры не обойтись.

Но хотя латиноамериканцы оживили игру, а колумбиец имел пару неплохих моментов, спасти сине-бело-голубых от исторического поражения они не смогли. Впечатление не испортила даже потасовка с участием Клаудиньо и Гедеона Гузины в компенсированное время. «Балтика» провела великолепный матч, вдвое превзошла оппонента по ударам и впервые с октября 1998 года обыграла «Зенит», сотворив главную сенсацию третьего тура Кубка России.

Позднее пробуждение «Локомотива»

В центральном матче дня отношения выясняли «Ростов» и «Локомотив». И, несмотря на статус хозяев поля, подопечных Валерия Карпина сложно было назвать фаворитами. В пяти последних встречах во всех турнирах они потерпели четыре поражения с общим счётом 1:11, а в прессе пошли разговоры о возможной отставке специалиста. В этой ситуации победа над железнодорожниками была необходима как воздух. И как показало время, понимали это и в самом коллективе.

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К 37-й минуте «Ростов» дважды застал врасплох Маринато Гилерме, появившегося на поле второй раз с ноября 2022-го. Причём в обоих голах поучаствовал один из лучших бомбардиров прошлого розыгрыша первенства. Сначала Егор Голенков отличился после эффектной стеночки с Хореном Байрамяном, а затем ассистировал Илье Вахании. Защитник подключился к атаке и замкнул скидку форварда. Тем самым он поставил «Локомотив» в очень непростое положение. Гости смотрелись крайне невыразительно и инертно, почти не совершали набегов на чужие владения. Исключением был неугомонный Сергей Пиняев.

После первого тайма в активе «Локомотива» значился лишь один удар по воротам, и это не могло устраивать Михаила Галактионова. Но выход на поле Наира Тикнизяна, Максима Глушенкова и Дмитрия Рыбчинского поначалу мало что изменил. Гости по-прежнему практиковали стерильное владение и выглядели демотивированными, лишь изредка наведываясь в штрафную хозяев. Но этот убаюкивающий стиль всё же принёс плоды. Постепенно успокоился и «Ростов», за что очень скоро был наказан.

Красно-зелёные внезапно проснулись во второй половине тайма. Спровоцировал всплеск активности тот же Пиняев, а преобразовал его в гол Глушенков, воспользовавшийся передачей Тикнизяна. А уже спустя пару минут он мог вновь забить головой, но выручил Никита Медведев, для которого это противостояние было сверхпринципиальным. Ведь именно на «РЖД Арене» его усадили в запас и серьёзно притормозили развитие карьеры.

Казалось, «Локомотив» вот-вот додавит проблемный «Ростов», но развить успех не удалось. Более того, в концовке гости могли пропустить ещё и потерпеть более чувствительное поражение. Но ни дальний выстрел Данила Глебова, ни удары Николая Комличенко и Ивана Комарова в упор не достигли цели — спас Гилерме. Так или иначе, «Ростов» удержал победу и вышел на первое место в группе B, опередив железнодорожников по дополнительным показателям.