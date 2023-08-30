Соболев — о победе над «Динамо»: рад, что впервые вышел с капитанской повязкой

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче третьего тура Кубка России по футболу над «Динамо».

«Рад, что мы победили, горжусь тем, что сегодня впервые вышел с капитанской повязкой, удалось забить и победить. Как всегда, по традиции: Москва — красно-белая», — передаёт слова Соболева пресс-служба клуба.

«Спартак» нанёс разгромное поражение в московском дерби в рамках матча группового этапа Кубка России с «Динамо». Счёт в игре третьего тура группы D на стадионе «Открытие Банк Арена» — 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Спартак» с девятью очками лидирует в группе. «Динамо» (четыре) занимает второе место.

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