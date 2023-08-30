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Осинькин — о поражении от «Ахмата»: у «Крыльев» были проблемы с составом

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что самарской команде не хватило свежих игроков в матче третьего тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу с грозненским «Ахматом».
Осинькин — о поражении от «Ахмата»: у «Крыльев» были проблемы с составом
  • РИА Новости

«Не хватило скорости в первом тайме, у нас были проблемы с составом, с глубиной состава. Объективно был не самый быстрый футбол с нашей стороны. В группе атаки было много игроков, которые не получают большое количество игрового времени», — цитирует Осинькин «Матч ТВ».

По словам тренера, он не может найти объяснение тому, что происходило в последние минуты на поле во время матча.

«Было четыре гола, думаю, получился интересный футбол. Было очень много обрезов. Наверное, это результат усталости. Мы сделали много глупостей в конце матча, но хотели спасти игру, это всё наслоилось», — добавил Осинькин.

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Чечни. У грозненской команды отличились Мохамед Конате (44-я минута), Ясмин Челикович (53-я), Иван Олейников (90+4). У самарцев мяч забил Гленн Бейл (51-я).

«Ахмат» расположился на третьей строчке таблицы группы С с тремя очками. У «Крыльев» ноль очков и четвёртое место. 

Ранее «Краснодар» одержал победу над «Пари НН» в матче третьего тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу.

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