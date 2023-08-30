«Локомотив» потерпел поражение от «Ростова» в матче Кубка России

«Локомотив» проиграл «Ростову» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 1:2.

У железнодорожников отличился Максим Глушенков (71-я минута). В составе ростовской команды мячи забили Егор Голенков (24-я) и Илья Вахания (37-я).

«Локомотив» расположился на второй строчке в таблице группы B (шесть очков). «Ростов» занимает первое место (шесть).

Ранее ЦСКА одержал победу над «Сочи» в рамках матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.