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«Локомотив» потерпел поражение от «Ростова» в матче Кубка России

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«Локомотив» проиграл «Ростову» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.
«Локомотив» потерпел поражение от «Ростова» в матче Кубка России
  • РИА Новости

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 1:2.

У железнодорожников отличился Максим Глушенков (71-я минута). В составе ростовской команды мячи забили Егор Голенков (24-я) и Илья Вахания (37-я). 

«Локомотив» расположился на второй строчке в таблице группы B (шесть очков). «Ростов» занимает первое место (шесть).

Ранее ЦСКА одержал победу над «Сочи» в рамках матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.

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