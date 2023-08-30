Алексея Миранчука не вызвали на сентябрьский сбор национальной команды России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

Всего в список попали 49 футболистов. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не вызван в сборную России, сообщает пресс-служба РФС.

Вратари: Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Илья Лантратов, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Вячеслав Караваев, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Сергей Волков, Виктор Александров, Артём Макарчук, Вячеслав Литвинов, Александр Солдатенков, Дмитрий Скопинцев, Андрей Лангович, Виктор Мелехин, Илья Вахания, Егор Погостнов, Евгений Морозов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Александр Черников, Никита Кривцов, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Антон Зиньковский, Максим Мухин, Иван Обляков, Никита Ермаков, Александр Юшин, Александр Головин, Степан Оганесян, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Эдгар Севикян, Ярослав Михайлов, Дмитрий Васильев, Кирилл Кравцов.

Нападающие: Николай Комличенко, Александр Соболев, Константин Тюкавин, Фёдор Чалов, Тамерлан Мусаев.

Сбор пройдёт с 4 по 12 сентября.

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть с олимпийской командой Египта в сентябре.