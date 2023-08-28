«РБ Спорт»: сборная России может сыграть с олимпийской командой Египта в сентябре

Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с Египтом в сентябре.

Как сообщает «РБ Спорт», национальная команда может сыграть с олимпийской сборной Египта. Матч должен будет пройти в Египте. Дата игры не сообщается.

Кроме того, 12 сентября, как уже заявлялось, сборная России сыграет в Дохе с Катаром.

7 июля генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил о планах по проведению товарищеского матча между Катаром и Россией в сентябре.

После отстранения российских команд от международных соревнований сборная России сыграла пять товарищеских матчей — с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Ранее сообщалось, что РФС работает над поиском соперников для сборной России на матчи в октябре и ноябре.