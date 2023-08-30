Салихова: «Динамо» без Тюкавина, как «Спартак» без Соболева

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу команды над «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу.

«На поле было девять россиян. Чертановские рулят. От этого не уйдёшь. Сразу другое настроение на поле, самоотдача и результат. «Динамо» без Тюкавина, как «Спартак» без Соболева», — цитирует Салихову СЭ.

«Спартак» нанёс разгромное поражение в московском дерби в рамках матча группового этапа Кубка России с «Динамо». Счёт в игре третьего тура группы D на стадионе «Открытие Банк Арена» — 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Спартак» с девятью очками лидирует в группе. «Динамо» (четыре) занимает второе место.

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