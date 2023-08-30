Узнать больше

Салихова: «Динамо» без Тюкавина, как «Спартак» без Соболева

Короткая ссылка
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу команды над «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России по футболу.
Салихова: «Динамо» без Тюкавина, как «Спартак» без Соболева
  • РИА Новости

«На поле было девять россиян. Чертановские рулят. От этого не уйдёшь. Сразу другое настроение на поле, самоотдача и результат. «Динамо» без Тюкавина, как «Спартак» без Соболева», — цитирует Салихову СЭ.

«Спартак» нанёс разгромное поражение в московском дерби в рамках матча группового этапа Кубка России с «Динамо». Счёт в игре третьего тура группы D на стадионе «Открытие Банк Арена» — 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Спартак» с девятью очками лидирует в группе. «Динамо» (четыре) занимает второе место.

Ранее Срджан Бабич выразил удивление хорошим уровнем футбола в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить