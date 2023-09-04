Тренер 2DROTS Кузнецов назвал плавучий док самым необычным местом для матча

Главный тренер любительской команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался об идее проведения матча Кубка России с кировским «Динамо» на плавучем доке в посёлке Белокаменка.

«Конечно, это самое необычное место для проведения футбольного матча в моей карьере. Кто мог подумать, что тут можно играть в футбол? Оказывается, всё можно. Положили поле, поставили трибуны — пожалуйста, играй. На первый взгляд, газон нормальный, но ребята сказали, что немного жестковатый», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе медиакоманды мячи забили Станислав Манаев (40-я минута) и Годфред Клуцей (64-я).

Игра прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области.

Таким образом, 2DROTS вышел в 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Ранее тренер кировского «Динамо» объяснил поражение от 2DROTS в Кубке России.