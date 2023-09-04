Тренер кировского «Динамо» объяснил поражение от 2DROTS в Кубке России

Главный тренер кировского «Динамо» Виктор Булатов прокомментировал поражение своей команды от 2DROTS в Кубке России по футболу.

«Я свожу всё к профессиональным моментам. За август мы сыграли много матчей и играем одним составом, поэтому ребята поднаелись. После такого количества игр многие ребята были уставшие. Наверное, здесь моя вина, что за этот микроцикл мы не смогли выправить состояние. Для многих ребят это был первый матч на федеральном канале. Некоторые, наверное, не справились с таким давлением. Нервозность была», — цитирует Булатова «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе медиакоманды мячи забили Станислав Манаев (40-я минута) и Годфред Клуцей (64-я).

Игра прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области. На площадке также возведены трибуны для зрителей.

Таким образом, 2DROTS вышел в 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Ранее главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о победе своих подопечных над кировским «Динамо» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России.