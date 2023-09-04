Президент 2DROTS: надо очень усердно работать, и тогда статус народной команды останется на века
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«Про 2DROTS говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется: был «Спартак», а теперь стал 2DROTS. Надо очень усердно работать, и тогда статус народной команды останется на века», — приводит слова Панасюка Telegram-канал Крысева.
Встреча завершилась со счётом 2:0.
В составе медиакоманды мячи забили Станислав Манаев (40-я минута) и Годфред Клуцей (64-я).
Игра прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области.
Таким образом, 2DROTS вышел в 1/32 финала Пути регионов Кубка России.
Ранее тренер кировского «Динамо» объяснил поражение от 2DROTS в Кубке России.