Президент 2DROTS: надо очень усердно работать, и тогда статус народной команды останется на века

Президент 2DROTS Никита Панасюк высказался о победе своей команды над кировским «Динамо» в матче третьего раунда Пути регионов Кубка России.

«Про 2DROTS говорит вся Россия. Это новая народная команда. История повторяется: был «Спартак», а теперь стал 2DROTS. Надо очень усердно работать, и тогда статус народной команды останется на века», — приводит слова Панасюка Telegram-канал Крысева.

Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе медиакоманды мячи забили Станислав Манаев (40-я минута) и Годфред Клуцей (64-я).

Игра прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области.

Таким образом, 2DROTS вышел в 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Ранее тренер кировского «Динамо» объяснил поражение от 2DROTS в Кубке России.