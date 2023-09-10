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Черчесов назвал Дасаева, Акинфеева и Овчинникова лучшими вратарями в России

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал тройку лучших вратарей в истории отечественного футбола.
Черчесов назвал Дасаева, Акинфеева и Овчинникова лучшими вратарями в России
  • РИА Новости

«Если брать моё поколение — Дасаев, Акинфеев, Овчинников. Ещё — Харин. Они разные по стилю, темпераменту. Я бы не ставил сейчас кого-то ниже, кого-то выше», — цитирует Черчесова «РБ Спорт». 

Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Ринат Дасаев провёл 91 матч в составе сборной СССР. Овчинников выступал за «Локомотив» с 1992—1997 и 2002—2005. Всего голкипер провёл за железнодорожников 277 матчей.

Ранее Акинфеев прокомментировал возможное завершение карьеры.

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