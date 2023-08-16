Акинфеев заявил, что будет играть за ЦСКА в 2028 году

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал возможное завершение карьеры.

«Игорь ничего не определил. У него годовой контракт с ЦСКА. Это раз! Во‑вторых, чтобы что‑то определять, надо серьёзно садиться и думать. Я этого делать пока не собираюсь и не хочу. В‑третьих, когда Игорь определится, все всё узнают», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

Он также заявил, что про золото чемпионата у него можно будет спросить в 2028 году.

Голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе команды он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок России, семь раз — Суперкубок России, а также становился обладателем Кубка УЕФА.

Карьеру в сборной России 37-летний игрок завершил после домашнего чемпионата мира 2018 года, когда команда дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА ждут возвращения Акинфеева к матчу с «Динамо».