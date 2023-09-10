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Сборная России по футболу вылетела на товарищеский матч с Катаром

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Сборная России вылетела на контрольный матч с Катаром, который состоится 12 сентября.
Сборная России по футболу вылетела на товарищеский матч с Катаром
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба команды, на матч отправились следующие футболисты:

Голкиперы: Михаил Кержаков, Илья Лантратов, Илья Помазун, Матвей Сафонов.

Защитники: Сергей Волков, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Артём Макарчук, Дмитрий Скопинцев, Александр Солдатенков.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Данил Глебов, Александр Головин, Антон Зиньковский, Максим Мухин, Иван Обляков, Даниил Фомин, Александр Юшин.

Нападающие: Николай Комличенко, Александр Соболев, Фёдор Чалов.

Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало в 18:15 мск.

Ранее сборная России вылетела в Каир на второй товарищеский матч с Египтом.

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