Сборная России по футболу вылетела на товарищеский матч с Катаром
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба команды, на матч отправились следующие футболисты:
Голкиперы: Михаил Кержаков, Илья Лантратов, Илья Помазун, Матвей Сафонов.
Защитники: Сергей Волков, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Артём Макарчук, Дмитрий Скопинцев, Александр Солдатенков.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Максим Глушенков, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Данил Глебов, Александр Головин, Антон Зиньковский, Максим Мухин, Иван Обляков, Даниил Фомин, Александр Юшин.
Нападающие: Николай Комличенко, Александр Соболев, Фёдор Чалов.
Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало в 18:15 мск.
Ранее сборная России вылетела в Каир на второй товарищеский матч с Египтом.