Флик уволен с поста главного тренера сборной Германии по футболу

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку со своего поста.

«Сборной Германии нужен новый импульс после недавних разочаровывающих результатов. Нам нужно вернуть дух оптимизма и уверенности перед чемпионатом Европы, который пройдёт в нашей стране», — приводит слова директора DFB Бернда Нойендорфа пресс-служба организации.

9 сентября сборная Германии уступила Японии со счётом 1:4.

Флик возглавляет национальную команду с 2021 года. У сборной Германии четыре поражения и одна ничья в последних пяти матчах.

Ранее Флик выразил надежду, что останется на посту главного тренера сборной Германии.