Узнать больше

Флик уволен с поста главного тренера сборной Германии по футболу

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку со своего поста.
Флик уволен с поста главного тренера сборной Германии по футболу
  • AFP

«Сборной Германии нужен новый импульс после недавних разочаровывающих результатов. Нам нужно вернуть дух оптимизма и уверенности перед чемпионатом Европы, который пройдёт в нашей стране», — приводит слова директора DFB Бернда Нойендорфа пресс-служба организации.

9 сентября сборная Германии уступила Японии со счётом 1:4. 

Флик возглавляет национальную команду с 2021 года. У сборной Германии четыре поражения и одна ничья в последних пяти матчах.

Ранее Флик выразил надежду, что останется на посту главного тренера сборной Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить