Флик уволен с поста главного тренера сборной Германии по футболу
- AFP
«Сборной Германии нужен новый импульс после недавних разочаровывающих результатов. Нам нужно вернуть дух оптимизма и уверенности перед чемпионатом Европы, который пройдёт в нашей стране», — приводит слова директора DFB Бернда Нойендорфа пресс-служба организации.
9 сентября сборная Германии уступила Японии со счётом 1:4.
Флик возглавляет национальную команду с 2021 года. У сборной Германии четыре поражения и одна ничья в последних пяти матчах.
Ранее Флик выразил надежду, что останется на посту главного тренера сборной Германии.