Флик верит, что останется на посту главного тренера сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик верит, что останется на своём посту.

«Мы делаем всё возможное, чтобы всегда идеально подготовить команду. Я думаю, что тренерский штаб делает это хорошо, и думаю, что я подходящий тренер.

Я не думаю, что можно в чём-то винить игроков. Они пытались снова и снова, но потом они допускали индивидуальные ошибки», — приводит слова Флика Bayern & Germany.

9 сентября сборная Германии уступила Японии со счётом 1:4.

Флик возглавляет национальную команду с 2021 года. У сборной Германии четыре поражения и одна ничья в последних пяти матчах.

Ранее сообщалось, что немецкие футболистки не могут покинуть Австралию из-за раннего вылета с ЧМ.