Bild: немецкие футболистки не могут покинуть Австралию из-за раннего вылета с ЧМ
- AP
- © Tertius Pickard
Как сообщает Bild, у Немецкого футбольного союза не было плана на случай досрочного вылета национальной команды с турнира и билеты на столь ранний период не были зарезервированы.
По информации источника, немецкие футболистки покинут Австралию небольшими группами на разных рейсах, где ещё есть свободные места.
3 августа сборная Германии сыграла вничью с командой Южной Кореи и заняла третье место в группе H.
Ранее сообщалось, что женская сборная Германии впервые в истории не вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.