Bild: немецкие футболистки не могут покинуть Австралию из-за раннего вылета с ЧМ

Женская сборная Германии по футболу не может покинуть Австралию.

Как сообщает Bild, у Немецкого футбольного союза не было плана на случай досрочного вылета национальной команды с турнира и билеты на столь ранний период не были зарезервированы.

По информации источника, немецкие футболистки покинут Австралию небольшими группами на разных рейсах, где ещё есть свободные места.

3 августа сборная Германии сыграла вничью с командой Южной Кореи и заняла третье место в группе H.

Ранее сообщалось, что женская сборная Германии впервые в истории не вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.