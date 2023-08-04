Узнать больше

Bild: немецкие футболистки не могут покинуть Австралию из-за раннего вылета с ЧМ

Короткая ссылка
Женская сборная Германии по футболу не может покинуть Австралию.
Bild: немецкие футболистки не могут покинуть Австралию из-за раннего вылета с ЧМ
  • AP
  • © Tertius Pickard

Как сообщает Bild, у Немецкого футбольного союза не было плана на случай досрочного вылета национальной команды с турнира и билеты на столь ранний период не были зарезервированы.

По информации источника, немецкие футболистки покинут Австралию небольшими группами на разных рейсах, где ещё есть свободные места.

3 августа сборная Германии сыграла вничью с командой Южной Кореи и заняла третье место в группе H.

Ранее сообщалось, что женская сборная Германии впервые в истории не вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить