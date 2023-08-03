Сборная Германии впервые в истории не вышла в плей-офф женского ЧМ по футболу

Женская сборная Германии впервые в истории не смогла оформить выход в плей-офф чемпионата мира по футболу.

Команда Мартины Фосс-Текленбург в матче третьего тура групповой стадии сыграла вничью со сборной Южной Кореи (1:1).

Немки заняли в группе Н третье место. В плей-офф пробились Марокко и Колумбия.

Немецкая команда всегда выходила на кубковую стадию первенства планеты с момента создания турнира в 1991 году. Сборная Германии является двукратным чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что женская сборная Ямайки обыграла Бразилию и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу.