Женская сборная Ямайки обыграла Бразилию и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

Женская сборная Ямайки сенсационно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Бразилии.

Встреча на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» завершилась со счётом 0:0.

Сборная Бразилии заняла третье место в группе, набрав четыре очка в трёх матчах, и пропустила вперёд себя Ямайку (пять очков) и Францию (семь очков).

Для того, чтобы поехать на мундиаль, ямайская женская команда собирала деньги в интернете. Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии.

Ранее футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой женщиной, сыгравшей на чемпионате мира в хиджабе.