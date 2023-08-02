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Женская сборная Ямайки обыграла Бразилию и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

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Женская сборная Ямайки сенсационно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Бразилии.
Женская сборная Ямайки обыграла Бразилию и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» завершилась со счётом 0:0. 

Сборная Бразилии заняла третье место в группе, набрав четыре очка в трёх матчах, и пропустила вперёд себя Ямайку (пять очков) и Францию (семь очков). 

Для того, чтобы поехать на мундиаль, ямайская женская команда собирала деньги в интернете. Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии.

Ранее футболистка сборной Марокко Нухайла Бензина стала первой женщиной, сыгравшей на чемпионате мира в хиджабе.

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