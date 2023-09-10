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Оганесян: в «Оренбурге» скучают по Личке, но мы рады за него

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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал переход главного тренера Марцела Лички в «Динамо».
Оганесян: в «Оренбурге» скучают по Личке, но мы рады за него
  • Gettyimages.ru

«По Личке мы скучаем с человеческой точки зрения. Но с тренерской мы рады, что он перешёл в «Динамо». Для него это новый шаг», — цитирует Оганесяна «Чемпионат».

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В сезоне-2022/23 «Оренбург» под его руководством занял седьмое место в РПЛ.

«Динамо» после семи туров РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Ранее журналист Игорь Рабинер рассказал о поведении главного тренера «Динамо» Марцела Лички после разгромного поражения от «Спартака» в рамках группового этапа Кубка России по футболу.

 

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