Оганесян: в «Оренбурге» скучают по Личке, но мы рады за него

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян прокомментировал переход главного тренера Марцела Лички в «Динамо».

«По Личке мы скучаем с человеческой точки зрения. Но с тренерской мы рады, что он перешёл в «Динамо». Для него это новый шаг», — цитирует Оганесяна «Чемпионат».

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В сезоне-2022/23 «Оренбург» под его руководством занял седьмое место в РПЛ.

«Динамо» после семи туров РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

Ранее журналист Игорь Рабинер рассказал о поведении главного тренера «Динамо» Марцела Лички после разгромного поражения от «Спартака» в рамках группового этапа Кубка России по футболу.