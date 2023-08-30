Рабинер: Личка устроил разнос игрокам «Динамо» после разгрома от «Спартака»
«Личка в раздевалке попросил выйти весь персонал, остался один с игроками и устроил им такой разнос, по сравнению с которым то, что он сказал журналистам, — лёгкое укоризненное покачивание головой», — написал журналист в Telegram-канале.
«Спартак» нанёс разгромное поражение в московском дерби в рамках матча группового этапа Кубка России с «Динамо». Счёт в игре третьего тура группы D на стадионе «Открытие Банк Арена» — 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
«Спартак» с девятью очками лидирует в группе. «Динамо» (четыре) занимает второе место.
Ранее Срджан Бабич выразил удивление хорошим уровнем футбола в РПЛ.