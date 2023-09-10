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Червиченко: Черчесова можно звать в другие клубы, но не в «Спартак»

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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о возможности назначения Станислава Черчесова главным тренером красно-белых.
Червиченко: Черчесова можно звать в другие клубы, но не в «Спартак»
  • РИА Новости

«Почему вы считаете, что может идти речь о приглашении в серьёзный клуб человека, которого из-за провала в Лиге чемпионов отправили отдыхать? Можно звать в другие, но не в такой, как «Спартак». У него хорошо получается в зарубежных», — цитирует Червиченко Sport24.

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. На ЧМ-2018 тренер со сборной России дошёл до 1/4 финала. Последним российским клубом, в котором тренировал специалист, было столичное «Динамо». С бело-голубыми он дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, при этом на групповом этапе было одержано шесть побед из шести.

Ранее Черчесов сообщил, что ждёт предложений по работе.

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