Черчесов готов рассмотреть предложения по тренерской работе 

Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что ждёт предложений по работе.

«Пока невозможно загадывать, где я окажусь. Есть клубы, которые ставят перед собой задачи, и, если понадобятся мои услуги, — будем рассматривать», — заявил Черчесов RT.

По словам экс-тренера венгерского «Ференцвароша», он хочет добиться на тренерском поприще значимых результатов.

«Спасибо большое Анзору Кавазашвили, который назвал меня выдающимся специалистом, но по-настоящему выдающийся тот, кто завоевал значимые трофеи. Да, не хватило пары шагов до чемпионов мира в 2018-м, но мы старались держать марку российского тренерского искусства. То же самое во время работы в Польше и Венгрии», — добавил Черчесов.

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. На ЧМ-2018 тренер со сборной России дошёл до 1/4 финала.

Ранее Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Рубином» и об отказе «Ахмату».