Узнать больше

Черчесов готов рассмотреть предложения по тренерской работе 

Короткая ссылка
Бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что ждёт предложений по работе.

«Пока невозможно загадывать, где я окажусь. Есть клубы, которые ставят перед собой задачи, и, если понадобятся мои услуги, — будем рассматривать», — заявил Черчесов RT.

По словам экс-тренера венгерского «Ференцвароша», он хочет добиться на тренерском поприще значимых результатов.

«Спасибо большое Анзору Кавазашвили, который назвал меня выдающимся специалистом, но по-настоящему выдающийся тот, кто завоевал значимые трофеи. Да, не хватило пары шагов до чемпионов мира в 2018-м, но мы старались держать марку российского тренерского искусства. То же самое во время работы в Польше и Венгрии», — добавил Черчесов.

Руководство «Ференцвароша» 19 июля приняло решение уволить Черчесова после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. На ЧМ-2018 тренер со сборной России дошёл до 1/4 финала.

Ранее Черчесов опроверг информацию о переговорах с «Рубином» и об отказе «Ахмату».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить