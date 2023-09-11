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Футболистов сборной России встретили в отеле Дохи мелодией «Дорогой длинною»

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Футболисты и тренерский штаб сборной России по футболу прилетели в Катар и заселились в гостиницу в Дохе.

Главного тренера Валерия Карпина и его подопечных встретили в отеле Дохи мелодией «Дорогой длинною», сообщает РИА Новости.

Встреча между командами пройдёт 12 сентября в Эль-Вакре на стадионе «Эль-Джануб». Матч начнётся в 18:15 мск. На игру с катарской командой прибыли 25 футболистов сборной России.

Сборная России 7 сентября сыграла вничью с Египтом (1:1). Второй матч между командами пройдёт 11 сентября также в Суэце.

Ранее бывший нападающий сборной России Руслан Пименов объяснил, почему Валерию Карпину стоит выпустить на поле нападающих Александра Соболева и Фёдора Чалова.

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