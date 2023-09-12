УЕФА присвоит России 4,333 балла в таблице коэффициентов
- AFP
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Как сообщается на официальном сайте организации, России будет присвоено наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять сезонов.
Отмечается, что женским клубам присвоят 1,750 балла.
Россия занимает 26-е место в мужской таблице коэффициентов и 24-е — в женской.
ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в официальных международных матчах из-за ситуации на Украине.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что УЕФА разрешил проводить матчи Кубка России в дни игр Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.