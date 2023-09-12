УЕФА присвоит России 4,333 балла в таблице коэффициентов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присвоит 4,333 балла в таблице коэффициентов для мужских российских клубов.

Как сообщается на официальном сайте организации, России будет присвоено наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять сезонов.

Отмечается, что женским клубам присвоят 1,750 балла.

Россия занимает 26-е место в мужской таблице коэффициентов и 24-е — в женской.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в официальных международных матчах из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что УЕФА разрешил проводить матчи Кубка России в дни игр Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.