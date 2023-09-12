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УЕФА присвоит России 4,333 балла в таблице коэффициентов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) присвоит 4,333 балла в таблице коэффициентов для мужских российских клубов.
УЕФА присвоит России 4,333 балла в таблице коэффициентов
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Как сообщается на официальном сайте организации, России будет присвоено наименьшее количество баллов, заработанное за последние пять сезонов.

Отмечается, что женским клубам присвоят 1,750 балла.

Россия занимает 26-е место в мужской таблице коэффициентов и 24-е — в женской.

ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия в официальных международных матчах из-за ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что УЕФА разрешил проводить матчи Кубка России в дни игр Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

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