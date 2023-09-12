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УЕФА дал согласие на проведение матчей Кубка России в дни еврокубков

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил проводить матчи Кубка России в дни игр Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
УЕФА дал согласие на проведение матчей Кубка России в дни еврокубков
  • РИА Новости

«РФС удалось добиться от УЕФА согласия на проведение матчей Кубка России в будние дни. УЕФА выдвинул условие заканчивать встречи не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых игр», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

По его словам, РФС находится в диалоге с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ), основным вещателем и титульным партнёром Кубка России по поводу назначения времени начала встреч.

«Каждый тур Пути РПЛ состоит из восьми игр, которые мы разбиваем на два-три дня. При составлении расписания мы учитываем множество факторов: календарь РПЛ, необходимость обеспечить перерыв между матчами в 48 часов, усложнённую текущую логистику и другие», — сказал он.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября, а Лиги Европы и Лиги конференций — 20 и 21 сентября соответственно. В эти дни состоятся матчи четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

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