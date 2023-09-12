УЕФА дал согласие на проведение матчей Кубка России в дни еврокубков
- РИА Новости
«РФС удалось добиться от УЕФА согласия на проведение матчей Кубка России в будние дни. УЕФА выдвинул условие заканчивать встречи не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых игр», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.
По его словам, РФС находится в диалоге с клубами Российской премьер-лиги (РПЛ), основным вещателем и титульным партнёром Кубка России по поводу назначения времени начала встреч.
«Каждый тур Пути РПЛ состоит из восьми игр, которые мы разбиваем на два-три дня. При составлении расписания мы учитываем множество факторов: календарь РПЛ, необходимость обеспечить перерыв между матчами в 48 часов, усложнённую текущую логистику и другие», — сказал он.
Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября, а Лиги Европы и Лиги конференций — 20 и 21 сентября соответственно. В эти дни состоятся матчи четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.