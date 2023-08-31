Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24
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Группа A: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай», «Копенгаген».
Группа B: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс».
Группа C: «Наполи», «Реал», «Унион», «Брага».
Группа D: «Бенфика», «Интер», «Реал Сосьедад», «Зальцбург».
Группа E: «Фейеноорд», «Атлетико», «Селтик», «Лацио».
Группа F: ПСЖ, «Боруссия» (Дортмунд), «Милан», «Ньюкасл».
Группа G: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Янг Бойз», «Црвена звезда».
Группа H: «Барселона», «Порту», «Антверпен», «Шахтёр».
Первый тур должен состояться 19—20 сентября.
Финал Лиги чемпионов состоится на лондонском стадионе «Уэмбли».
Ранее определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.