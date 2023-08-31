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Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24

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В Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.
Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24
  • globallookpress.com
  • © Daniel Cole

Группа A: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай», «Копенгаген».

Группа B: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс».

Группа C: «Наполи», «Реал», «Унион», «Брага».

Группа D: «Бенфика», «Интер», «Реал Сосьедад», «Зальцбург».

Группа E: «Фейеноорд», «Атлетико», «Селтик», «Лацио».

Группа F: ПСЖ, «Боруссия» (Дортмунд), «Милан», «Ньюкасл».

Группа G: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Янг Бойз», «Црвена звезда».

Группа H: «Барселона», «Порту», «Антверпен», «Шахтёр».

Первый тур должен состояться 19—20 сентября.

Финал Лиги чемпионов состоится на лондонском стадионе «Уэмбли».

Ранее определились все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

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