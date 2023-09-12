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Сборная России объявила состав на товарищеский матч с Катаром

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Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с командой Катара.
Сборная России объявила состав на товарищеский матч с Катаром
  • РИА Новости

Как сообщается в Telegram-канале национальной команды, в стартовый состав попали Матвей Сафонов, Сергей Волков, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Артём Макарчук, Даниил Фомин, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Антон Зиньковский, Александр Головин и Фёдор Чалов.

Встреча состоится во вторник, 12 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар) и начнётся в 18:15 мск.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с командой Катара.

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