Карпин о матче с Катаром: оценивать шансы нет смысла

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о составе национальной команды Катара.

«Поимённо, да, из Катара кого-то знаю, но не слежу. В игре с Ираном присмотрели футболиста для «Ростова». Оценивать шансы нет смысла. Не в том положении находимся», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Сборная России 7 сентября сыграла вничью с Египтом (1:1). Второй матч российская команда проиграла 11 сентября со счётом 1:2 также в Суэце. 12 сентября Россия сыграет с Катаром.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборной России и командой Катара.