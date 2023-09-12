Ледяхов: в России дефицит футболистов оборонительного амплуа

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборной России и командой Катара.

«Соглашусь с Карпиным: мы на данный момент не готовимся к официальным турнирам. Можно вызывать различных ребят в сборную, просматривать, экспериментировать. Конечно, можно связывать отсутствие ярких результатов с нехваткой мотивации у игроков, но, с другой стороны, они же вызваны в сборную страны и должны показывать определённый уровень! Пока мы этого не видим, но в сегодняшней игре с Катаром, надеюсь, будет всё иначе: ребята давно не виделись, не общались. Возможно, это придаст дополнительный импульс футболистам. Что касается атакующей модели игры, то вовсе не обязательно играть в два форварда, всё зависит от схемы, которую выберет тренерский штаб. Я думаю, и Соболев, и Чалов сыграют, но мы не можем знать, выйдут ли они вместе», — заявил Ледяхов RT.



Также тренер прокомментировал вызов трёх защитников из московского «Спартака», который за семь туров Российской премьер-лиги (РПЛ) пропустил уже 12 мячей.



«Это вообще дефицитная позиция в стране, у нас проблема с игроками этого амплуа — поэтому не вижу ничего удивительного в этом. Вызвали тех игроков, которые сейчас на виду. Тот же Джикия — ветеран сборной. Карпин вызвал проверенных игроков, другого выхода я не вижу. Думаю, ребята устали вариться в собственном соку — сейчас будет возможность сыграть за границей, на стадионе, построенном к чемпионату мира. Это должно придать дополнительных эмоций и положительно скажется на настрое нашей команды», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Египта в товарищеском матче.