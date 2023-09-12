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Карпин стал лидером РПЛ по тратам на трансферы за всю историю лиги

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин стал рекордсменом по тратам на трансферы за всю историю Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин стал лидером РПЛ по тратам на трансферы за всю историю лиги
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Специалист в ростовском клубе потратил €246,06 млн на 58 игроков, сообщает портал Transfermarkt.

Второе место у главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака — €223,69 млн за 29 трансферов. Тройку замкнул Лучано Спаллетти, также тренировавший сине-бело-голубых — €185,66 млн за 18 трансферов.

«Ростов» занимает 11-е место в таблице чемпионата России с семью очками.

Ранее Карпин высказался о составе национальной команды Катара.

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