Карпин стал лидером РПЛ по тратам на трансферы за всю историю лиги

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин стал рекордсменом по тратам на трансферы за всю историю Российской премьер-лиги (РПЛ).

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