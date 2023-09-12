Карпин стал лидером РПЛ по тратам на трансферы за всю историю лиги
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Специалист в ростовском клубе потратил €246,06 млн на 58 игроков, сообщает портал Transfermarkt.
Второе место у главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака — €223,69 млн за 29 трансферов. Тройку замкнул Лучано Спаллетти, также тренировавший сине-бело-голубых — €185,66 млн за 18 трансферов.
«Ростов» занимает 11-е место в таблице чемпионата России с семью очками.
Ранее Карпин высказался о составе национальной команды Катара.